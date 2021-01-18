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AliExpess запустил новую услугу для россиян

Текст:   Антон Благовещенский
18.01.2021,  
17:51
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

На AliExpess для российских пользователей появилась функция "Забрать в магазине". Она позволяет покупателю забрать покупку в удобном для него магазине спустя буквально несколько часов после заказа.

Новая опция доставки работает для российских продавцов, отмечается в сообщении AliExpress. Чтобы воспользоваться ей, достаточно выбрать пункт "Забрать в магазине" в корзине при оформлении заказа, указав подходящий адрес (он также может быть назначен автоматически - ближайший к покупателю).

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После этого оформления заказа продавец укажет время, когда товар прибудет в магазин, а покупатель получит уведомление в приложении. Если товар не подошел, в магазине можно оформить возврат по упрощенной процедуре. Партнерами AliExress на первом этапе тестирования стали "220 Вольт" и Finn Flare.

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Фото: istock
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