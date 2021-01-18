На AliExpess для российских пользователей появилась функция "Забрать в магазине". Она позволяет покупателю забрать покупку в удобном для него магазине спустя буквально несколько часов после заказа.

Новая опция доставки работает для российских продавцов, отмечается в сообщении AliExpress. Чтобы воспользоваться ей, достаточно выбрать пункт "Забрать в магазине" в корзине при оформлении заказа, указав подходящий адрес (он также может быть назначен автоматически - ближайший к покупателю).

После этого оформления заказа продавец укажет время, когда товар прибудет в магазин, а покупатель получит уведомление в приложении. Если товар не подошел, в магазине можно оформить возврат по упрощенной процедуре. Партнерами AliExress на первом этапе тестирования стали "220 Вольт" и Finn Flare.