Пушков предсказал превращение США в страну белого меньшинства

Через 20 лет Соединенные Штаты станут страной, где белое население будет в меньшинстве. Такой прогноз сделал российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, столь кардинальным изменением демографической ситуации грозит выполнение новым президентом США Джо Байденом своих обещаний, в частности, отменить решение Дональда Трампа о закрытии границы с Мексикой. Как отметил Пушков, уже сейчас "на южной границе США собираются многие тысячи мигрантов", и "в день инаугурации они мощным потоком хлынут в Америку и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов".

"По прогнозам, уже в 2040-м году США станут страной белого меньшинства. Однако это может произойти и гораздо раньше", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, последние события показали, что США меняются как в политическом, так и социальном и этническом плане, что ведет к "все большей внутренней нестабильности".

Напомним, в ходе предвыборной кампании Байден заявил, что в случае победы предоставит американское гражданство миллионам нелегальных мигрантов, в том числе несовершеннолетним. И соответствующее решение он примет сразу после вступления в должность.

До инаугурации остается всего пара дней, и в настоящее время в сторону США движется очередной караван мигрантов из Гондураса в надежде, что Байден выполнит свое обещание.