США и Мексика продлили запрет на пересечение общей границы

Министерство иностранных дел Мексики предложило Соединенным Штатам продлить запрет на пересечение общей сухопутной границы на 30 дней. Сообщение об этом опубликовано в Twitter мексиканского МИД.

Отмечается, что данное решение было принято после анализа распространения коронавируса в обеих странах. США и Мексика будут координировать в приграничных регионах санитарные меры , которые продлятся до 21 декабря 2020 года включительно, пишет РИА Новости.

Запрет не распространяется на поставки продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Также допускаются поездки в медицинских, образовательных, правительственных целях и чрезвычайные визиты.

Ранее сообщалось, что суточная смертность от коронавируса достигла в США полугодичного максимума. По данным Университета Джонса Хопкинса, 18 ноября в США жертвами COVID-19 стали 1 707 человек. Это наиболее высокие данные, начиная с 14 мая текущего года. Предыдущий антирекорд был установлен в середине апреля, когда за сутки скончались более 2,6 тысячи американцев.