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18.01.2021 14:02
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по нацпроектам. Главное

Текст: Кира Латухина
К апрелю кабмин скорректирует нацпроекты и госпрограммы в соответствии с Единым планом. К марту необходимо представить предложения по сдерживанию цен на стройматериалы. Кроме того, скоро граждане смогут получать госуслуги без предоставления бумаг - с электронными документами, а информировать о результатах тестов на коронавирус будет портал госуслуг. Будет определен правовой статус апартаментов и упрощен доступ мигрантам на стройки. Целый ряд поручений дал президент Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Российская газета" публикует основные пункты.

- Разработанный правительством проект Единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года будет принят за основу.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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- Кабмин до февраля доработает проект Единого плана и представит Совету при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

- К апрелю правительство скорректирует при необходимости нацпроекты и госпрограммы в соответствии с Единым планом.

- Медики за помощь больным коронавирусом получат соцвыплаты в двойном размере за работу в эти новогодние праздники.

- Регионам будет предоставлена финансовая помощь на развитие инфраструктуры дополнительного образования.

- До марта будет проработана возможность передачи в бюджеты муниципальных образований поступлений от налога на профессиональный доход, зачисляемых в бюджеты регионов.

- Будет проведен анализ и при выявлении возможных выпадающих доходов или дополнительных расходов региональных бюджетов при выполнении нацпроектов их компенсируют из госказны.

- К февралю 2022 года будут оптимизированы процедуры в строительстве, в том числе с возможностью принципа "одного окна" с использованием цифровых технологий и информационных систем.

- Новые поправки в законодательство должны синхронизировать проектирование и строительство с подключением к инженерным сетям и переносом коммуникаций. Также будет определен правовой статус апартаментов.

- Будет рассмотрен вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов - не граждан России, в том числе из отдельных стран СНГ, на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

- К марту должны быть готовы предложения по ограничению роста цен на стройматериалы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Расширится программа доступности авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно. При этом особое внимание - на исключение возрастных ограничений. Также будет расширена программа региональных и местных авиаперевозок. Предложения нужно подготовить к 15 марта.

- Граждане смогут без предоставления бумаг использовать электронные документы для получения госуслуг.

- Уведомления о результатах тестирования на COVID-19 и записи на вакцинацию против коронавируса можно будет получить через госуслуги.

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