Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Российского института стратегических исследований Михаилом Фрадковым.

Это крупный аналитический центр, который занимается информационным обеспечением кремлевской администрации, парламента, Совбеза, аппарата правительства, министерств и ведомств.

Владимир Путин поинтересовался, как работает институт. Фрадков поблагодарил за постоянную заботу. "Я думаю, что это залог облагораживания нашей работы в хорошем, широком смысле", - сказал он. "Потому что мы пытаемся занять публичное место в экспертной среде, причем и среди своих, и среди зарубежных экспертов, - уточнил директор. - Работа непростая, требующая особого внимания, потому что сейчас экспертизы и глубокие исследования в повестке сегодняшнего дня, есть вопросы, которые требуют действительно большего осмысления". Фрадков поблагодарил за возможность сделать представительское помещение для института. Это важно потому, что это площадка, на которую можно привлекать экспертов и заниматься комплексным анализом. "Это, мне кажется, сейчас требуется", - заметил он.

Ранее Фрадкову было поручено представлять Россию в китайском проекте "Один пояс, один путь". "Поэтому мы взяли в институте на вооружение тему Большой Евразии, куда мы хотели бы погрузить все проблемы и возможности вот этого проекта, чтобы обеспечить прежде всего российские интересы. Это такая работа, которая должна вестись с нашими регионами, через которые проходит "Пояс и путь", чтобы вовремя заметить и не пропустить то, что может стать риском для обеспечения наших интересов", - пояснил он.

"Какие темы, вы считаете, сейчас наиболее приоритетные, которыми занимается институт?" - поинтересовался Путин. "Мы традиционно занимаемся международной тематикой, и здесь, конечно, нам интересно, как будут развиваться события в конкурентной среде - и в политике, и в экономике", - ответил собеседник. "Мы должны обеспечить интеграцию в экономическое пространство с наших позиций в условиях глобализации, цифровизации. И здесь, конечно, нас и Китай интересует, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь свое место, мне кажется, очень важно и с нашими соседями на постсоветском пространстве", - сказал Фрадков.

РИСИ пытается занять публичное место в экспертной среде, причем и среди своих, и среди зарубежных экспертов

В институте идет работа по пятидесяти основным направлениям. "Мы взяли сейчас на вооружение, и вы дали такое поручение, чтобы заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами, - продолжил докладчик. - Мы работаем с регионами - тема территориального развития, тема демографии, народонаселения, бедности, социальная психология". "Налаживаем сейчас отношения с Федеральным центром социологии, - рассказал Фрадков. - Это большой институт, который вместе с нами, как мне кажется, может дополнительные данные социологических опросов превратить в какие-то рекомендации на сегодняшний день". "Мне кажется, что вот эти вопросы могут интересовать и руководство страны", - добавил он.

"Мы не только пишем, но и собираемся обсуждать и говорить. Поэтому налаживаем отношения с издательствами", - сообщил директор института, сославшись на поручение президента. "Поэтому вот эти современные сюжеты очень важны на сегодняшний день и для молодежи, потому что жизнь быстро идет, и потерять темп тоже не хотелось бы, но и свои устои сохранить", - сказал Фрадков. "Вы обращаете на это внимание, нам кажется, что это очень важно. Нужно для этого привлечь интеллектуальный потенциал экспертов. Хотим, чтобы институт стал публичной площадкой, чтобы эти вопросы и, возможно, другие обсуждать", - заключил он.