Путин поручил повысить конкурентоспособность нефтехимической продукции

Президент поручил поддержать производителей каучука, расширить "дорожную карту" по нефтехимии нефтегазовыми проектами в Арктике и разработать стимулы для повышения конкурентоспособности отечественной нефтехимической продукции.

До 30 июня кабмин должен внести поправки, направленные на применение при реализации синтетического каучука демпфирующего механизма. Речь идет о налогообложении этих операций в зависимости от биржевой цены на натуральный каучук на внешних рынках.

Правительство должно принять меры по развитию до 2030 года производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и увеличению объемов ее выпуска к 2025 и 2030 годам на 30 и 70 процентов. Также нужно утвердить перечень приоритетных проектов по ее производству, которые оказывают комплексное влияние на развитие смежных отраслей.

Для стимулирования внутреннего спроса на нефтегазохимическую продукцию к 30 июня кабмин должен утвердить "дорожную карту" по ускоренной реализации проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых больше 60 процентов. Для повышения конкурентоспособности отечественной нефтегазохимической продукции Владимир Путин указал разработать комплекс стимулирующих мер. Доклад нужно подготовить до конца мая.

К 30 июля президент поручил разработать национальные стандарты для продукции с содержанием вторсырья из полимерных отходов и включить ее в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

До 31 мая следует рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств ФНБ, привлекаемых РФПИ для проектов в нефтегазохимической промышленности.

Еще Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности применения инвестиционного коэффициента, увеличивающего размер вычета, организациями, использующими нефтяное сырье, прямогонный бензин и пропилен в нефтегазохимическом производстве, при участии в инвестсоглашениях.

До 30 июня необходимо актуализировать "дорожную карту" по развитию нефтегазохимического комплекса на период до 2025 года, включив мероприятия по обеспечению ресурсами перспективных нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктической зоне, а также по поддержке развития арктического газохимического кластера в районе поселка Сабетта.

Правительству совместно с МЧС при участии нефтегазохимических компаний предстоит подготовить предложения по актуализации правил, устанавливающих требования к зданиям и сооружениям, для применения в строительстве новых технологий и снижения затрат. Доклад надо подготовить до 30 июня.

До 31 мая Путин поручил разработать "дорожную карту" по совершенствованию регулирования применения в строительстве новых технологий, включая информационное моделирование, аэромониторинг с использованием беспилотников, дополненную и виртуальную реальность, а также рассмотреть вопрос о расширении использования полимерных материалов при добыче нефти и газа и строительстве нефтепроводов.

К 30 июня необходимо исключить из документов избыточные и дублирующие требования к безопасности зданий и сооружений, препятствующие применению нефтегазохимической продукции в различных сферах.

Правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" для поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса поручено рассмотреть вопрос о возможной господдержке "Восточной нефтехимической компании", включая меры налогового стимулирования. Также надо будет разработать "дорожную карту" по строительству объектов внешней инфраструктуры для Восточного нефтехимического комплекса и рассмотреть вопрос об обеспечении его газом. Доклад предстоит подготовить до конца мая.