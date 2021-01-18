Путин поручил представить предложения по сдерживанию цен на стройматериалы

Трудовые мигранты из-за рубежа могут получить упрощенный доступ на стройки во время пандемии, а рост цен на стройматериалы должен быть ограничен. Президент России Владимир Путин дал поручения правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".

Чтобы сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на год, Владимир Путин указал до февраля следующего года обеспечить оптимизацию процедур, в том числе с возможностью принципа "одного окна" с использованием цифровых технологий и информационных систем.

Президент также указал до августа внести поправки по синхронизации проектирования и строительства с их подключением к сетям инженерно-технического обеспечения.

К марту предстоит рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов - не граждан России, в том числе из отдельных стран СНГ, для строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

К тому же сроку Владимир Путин указал представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы.