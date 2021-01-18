Путин поручил скорректировать нацпроекты

Президент поручил принять за основу разработанный правительством проект Единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Проект должен быть доработан и представлен Совету при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам до февраля. Следует уточнить целевые значения показателей национальных целей развития с учетом их фактических значений по итогам 2020 года или уточненных оценок, а также ежегодные значения показателей в период до 2024 года.

Правительству также предстоит к апрелю скорректировать при необходимости нацпроекты (программы) и госпрограммы в соответствии с Единым планом.