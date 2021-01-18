Первую в году статью положено писать про политические прогнозы - как последнюю про итоги. Но в начале января случилась известная "неожиданность" в Вашингтоне - обойти ее было невозможно. Что ж - теперь, с недельной задержкой, переходим к "обязательной программе".

Понятно, что главное - ковид. Кончится "все это" или "нас мутирует по-новой"?

Я - обычный средний обыватель, думаю, что мои мысли типичны для десятков миллионов "иммунологов поневоле". Вакцина внушает и надежду (наконец-то!), и опасения (какие побочные эффекты?). Поэтому, как мне кажется, принципиально важна честная статистика - есть ли случаи заражения вакцинированных, сколько их и т.д. Возможна и оправданна любая реклама вакцин, поощрения тех, кто привился. Но важно помнить, что "колхоз - дело ДОБРОВОЛЬНОЕ". Число желающих колеблется, максимум был весной 2020, сейчас, согласно опросам (13-14 января 2021) ок. 14% жителей РФ хотят привиться, еще 25-26% "скорее хотят". Это - десятки млн людей, и при любой массовой вакцинации пройдут месяцы, пока их смогут привить. Пока что привит 1% жителей (в США 3%, в мировом лидере по проценту вакцинаций Израиле - ок. 24%). Технически (оценка Поповой) за год можно привить до 60% населения.

Надо сказать, что пока что Россия - одна из самых СВОБОДНЫХ в ковидном Мире стран. Комендантские карантины, может, и приносят свою пользу, но вреда от них больше - и психологического, и экономического, да, наверное, и чисто медицинского. И замечательно, что нам, в отличие от того же ЕС, удалось (будем надеяться, что и дальше удастся) от "всего этого" удержаться.

Попробуем оценить ситуацию в Москве. Сейчас, по данным оперативного штаба, инфицировано больше 900 000 чел. Если эпидемия продлится еще, скажем, 3 мес. (до середины апреля, пусть по убывающей), то, видимо, речь может идти примерно про 1,2-1,3 млн. Учитывая, что многие к врачу не обращались (легко болели или симптомов не было вообще), можно считать, что реально заражены ок. 2,5-3 млн. Если темпы вакцинации будут расти (сейчас - ок. 22-23 000 чел. в день), то к середине апреля могут быть привиты еще ок. 3-3,5 млн чел. Тогда общее число "вероятно имеющих иммунитет" можно к середине апреля оценить где-то ок. 6 млн чел. Это и есть "коллективный иммунитет", нужный для прекращения эпидемии? Или нас все-таки ждет "третья волна"?..

Пока что Россия - одна из самых СВОБОДНЫХ в ковидном Мире стран

Что касается экономики, то темпы ее восстановления, понятно, зависят от медицинского выздоровления страны. Но не только. Российское правительство ведет гораздо более строгую макрофинансовую политику ("правильную" с точки зрения классического монетаризма), чем западные. У нас нет массированных финансовых интервенций, высокая учетная ставка, маленький (в % ВВП) госдолг, большие резервные фонды, был профицит бюджета, сейчас небольшой дефицит. Положительное сальдо внешней торговли. Либерально-консервативная финансовая политика! Международные эксперты не устают восхищаться - но что для финансов здорово (рубль девальвировался меньше любой другой валюты развивающихся стран), для роста ВВП - тормоз. "Будем искать": правительство постоянно ищет оптимальное соотношение. Но уровень жизни при этом не растет и народ мало волнует, что о нашей экономике сказали бы Дж. С. Милль и М. Фридмен. Люди очевидно недовольны - и осенью им предстоит выбирать ГД-8.

Как известно, в России роль парламента не так велика - может быть, поэтому велико недовольство им. Согласно опросу ВЦИОМ (октябрь 2020), одобряют работу ГД 35%, не одобряют - 45%. Однако выборы в новую Думу (2021-2026) могут сыграть довольно важную роль: возможно, на решение Путина остаться или уйти в 2024-м, в определенной мере повлияют и результаты, и ход этого голосования. Ведь выборы в Думу, помимо всего прочего, - самый важный соцопрос, который проходит в России.

Вот данные опроса того же ВЦИОМ (20 декабря 2020).

За ЕР готовы голосовать 31,1%, КПРФ - 13,1%, ЛДПР - 11,7%, СР - 6,2%, т.е. за ЕР чуть-чуть больше, чем за все прочие системные партии. В 2016 г. за ЕР проголосовали 54,2%, за остальные думские партии - 32,6%. Больше того. В опросе 2020 только 23,5% сказали, что точно не станут голосовать или не уверены, что станут. Между тем на реальных выборах 2016 явка была лишь 47,88%. Так вот если перемножить рейтинг на предполагаемую явку и сравнить с выборами 2016, то выясняется что за ЕР готовы голосовать 23,8% от общего числа избирателей (в 2016 г. - 25,9%), за КПРФ - 10% (было 6,37%), ЛДПР - 8,9% (6,27%), СР - 4,7% (2,9%). Т.е. число потенциальных избирателей ЕР уменьшилось, у других партий - выросло, особенно у КПРФ (больше чем в 1,5 раза). Что же касается непарламентских партий, то по опросу 2020 за них готовы проголосовать 12,6%, а с поправкой на явку - 9,6%, в то время как в 2016-м - 5,3%.

Российское правительство ведет гораздо более строгую макрофинансовую политику ("правильную" сточки зрения классического монетаризма), чем западные

Конечно, все эти цифры сугубо предварительные. А с учетом одномандатников ЕР по-любому будет иметь большинство в ГД-8, хотя, возможно и не 343 депутата из 450, как в 2016-м. Но, в конце концов, все Системные Партии потому так и зовутся, что политически и идеологически они вполне лояльны Президенту, занимают свое место в существующем политическом пазле. Так что изменения их удельного веса, для Системы - "рабочий момент", принципиального значения не имеют. Партии же внепарламентские все равно в Думу, видимо, не попадут. Нарастание (почти в 2 раза !) их веса говорит вовсе не о симпатии к ним, а о "протестном голосовании", растущем психологическом отчуждении избирателей от Системы в целом. Явление, как известно, типичное в Мире, Россия - в общем тренде.