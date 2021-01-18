Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что "Алгоритмы для бизнеса" и "Алгоритмы для самозанятых", разработанные столичным штабом по защите бизнеса, вошли в число лучших региональных практик.

Инструкции подготовлены в сотрудничестве с городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития, Московской торгово-промышленной палатой, ГБУ "Малый бизнес Москвы" и размещены на платформе "Смартека" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Этот ресурс предназначен для обмена опытом устойчивого развития и ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений.

Наталья Сергунина рассказала: "Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях. С момента публикации алгоритмов в апреле прошлого года предприниматели обратились к ним более 15,5 тысячи раз".

По словам вице-мэра, инструкции содержат информацию о мерах поддержки, а также ответы на самые распространенные и наиболее значимые для бизнеса вопросы в сфере арендных, кредитных, трудовых и других правоотношений. Материалы регулярно обновляются в соответствии с изменениями в нормативно-правовых актах.​