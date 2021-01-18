Первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации построен в столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, осмотрев новостройку на северо-востоке города - в проезде Дежнева района Южное Медведково.

Это 14-этажный двухподъездный дом с подземным паркингом. Монолитный, построенный по индивидуальному проекту. В нем 128 квартир: 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. Две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. В каждом подъезде по два лифта - пассажирский и грузовой. На лифте можно спуститься и в паркинг на 50 машино-мест. Переезжают сюда сейчас 147 жителей из соседнего дома N 6 корпус 1. Первые 49 семей пакуют чемоданы или уже обживаются на новом месте.

Говоря о выполнении программы в этой части Москвы, глава города сказал: "Южное Медведково - район, в котором мало домов под переселение, всего около десятка. И для всех стартовые площадки подобраны. Три дома уже построены, остальные либо строятся, либо проектируются. Думаю, в течение пяти лет все жители получат новые квартиры. Так что программа здесь закончится быстро и, надеюсь, качественно". Таким образом, новоселья справят более двух тысяч жителей района. Причем они не просто получат новые квартиры, но и обновленную городскую среду. По соседству с домами-новостройками возводятся детская поликлиника и детсад, еще один садик и школа в планах у строителей.

Как напомнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, всего же по Северо-Восточному округу столицы в программу реновации включены 499 домов, в которых проживает 86,5 тысячи человек. В целом же по городу, по словам мэра, построен по программе реновации первый миллион квадратных метров жилья: "Это первая наша победа". Но главная победа города, по его мнению, состоит в том, что теперь есть необходимая градостроительная документация по всей программе. Так что дальше остается просто выходить строить и строить. Деньги на это в городском бюджете заложены. Темпы строительства по программе реновации не снизились в 2020 году, несмотря на пандемию, не собираются городские власти снижать их и в текущем году.

По соседству с домами-новостройками возводятся детская поликлиника и детсад

Напомню, программа реновации в столице была принята в 2017 году. В соответствии с ней новое жилье вместо ветхого, идущего под снос, должны получить миллион москвичей. Для этого в течение пятнадцати лет город обязался построить 16 миллионов квадратных метров новых квартир. В настоящее время идет либо закончено переселение 33,7 тысячи жителей.