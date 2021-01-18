Столичные музеи, которые все еще закрыты из-за угрозы распространения коронавируса, продолжают осваивать новые для себя горизонты, запуская виртуальные туры и видеоэкскурсии по своим экспозициям. Не выпасть из культурной повестки горожанам помогают сайты музеев, их страницы в социальных сетях и другие онлайн-ресурсы.

Свежим контентом, например, регулярно пополняется коллекция портала москвастобой.рф. Как раз на днях тут вышла в свет новая порция онлайн-экскурсий. Одна из них подготовлена домом-музеем Марины Цветаевой. В центре внимания - музейные хранители. На примере картины "Пустой циферблат" 1946 года Файтеля Мулляра и лампы в форме совы экскурсовод расскажет, какой путь проходит каждый экспонат, какие качества необходимы хранителю и почему исследование музейных предметов часто смахивает на детектив. Приглашают ценителей истории прогуляться и по музею-квартире книгоиздателя Сытина. Онлайн-гости увидят документы из семейного архива и личные вещи Сытина, мебель, предметы домашнего обихода, произведения живописи и скульптуры...

Есть на портале и две исторические прогулки по парку музея-заповедника "Царицыно". Все желающие, пусть и виртуально, могут пройтись по аллеям в компании директора Елизаветы Фокиной и погрузиться в прошлое парка. Если хочется узнать больше, можно выбрать другой маршрут. Там зрители увидят крякв, зимующих на Царицынских прудах, четыре горбатых мостика, один межевой столб времен столыпинских реформ и шесть пристаней.

Музей космонавтики сделал ставку на прямые трансляции - в эфир выходят научные сотрудники, команда музея выпускает космические новости, интервью с космонавтами и спецвыпуски с космодромов. Расписание есть на сайте. К примеру, можно увидеть все выпуски программы "Космос, любовь моя" - это серия интервью с космонавтами, работниками ракетно-космической отрасли, старожилами музея.