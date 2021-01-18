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18.01.2021 00:23
Рубрика: Экономика

Дорвались до магазина

Станут ли горожане реже ходить за покупками в новом году?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 7(8358)
В последний месяц тяжелого ковид-года москвичи решили расслабиться и отправились по магазинам. Итог: оборот торговли и услуг в декабре превысил показатель 2019-го на 15 процентов, составив 1,246 триллиона рублей. Эксперты рассказали "РГ", ждать ли от населения дальнейшего интереса к покупкам в 2021 году.

Большинство предпринимателей не рассчитывали на ажиотажный спрос в конце года. Только от самых оптимистичных можно было услышать: "Декабрь год кормит", но и они не надеялись на выручку, которая бы покрыла все расходы непростого года. Тем не менее результаты превзошли даже самые смелые ожидания: активность покупателей была даже выше, чем годом ранее. "Оборот торговли Москвы увеличился на 11,3% по сравнению с декабрем 2019 года, сферы услуг, в том числе услуг населению, финансовых, страховых услуг, услуг связи - на 18,2%. Максимальный прирост по сравнению с декабрем 2019 года зафиксирован в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 26,2%", - сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Фото: iStock
Глава Росаккредитации рассказал о том, как убедиться в качестве покупки

Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова объясняет, что последний месяц года - традиционный период для оживления торговли, люди готовятся к долгим новогодним праздникам, покупают подарки родным и близким: "Из-за ограничений в течение года у москвичей была возможность экономить, а в конце года они дорвались до магазинов, многим хотелось устроить яркий праздник, и они вышли за пределы своей традиционной корзины, покупая более дорогие продукты, одежду, товары для дома". Подстегнуло спрос и закрытие границ, благодаря чему москвичи тратили деньги в своем городе.

"Рост оборота торговли и услуг в столице продолжится в январе, но будет ниже показателей декабря. Правильнее говорить, что оборот будет восстанавливаться", - говорит Чеглов.

Его слова подтверждают цифры: в праздничные дни - с 4 по 10 января среднесуточная выручка предприятий розничной торговли выросла на 10,5% по сравнению с 2019 годом. По словам главы департамента экономической политики и развития столицы Кирилла Пуртова, положительная динамика продолжается: "Рост оборотов объясняется успешной адаптацией предприятий торговли к сложившейся эпидемиологической ситуации: снижение посещаемости торговых центров на 36,2% компенсируется ростом мелкооптовой торговли, в том числе онлайн-торговли на 67,1%. К примеру, в декабре выручка предприятий мелкооптовой торговли, работающих через интернет-магазины, были выше декабря 2019-го на 57,1%".

Подстегнуло спрос и закрытие границ, благодаря чему жители столицы тратили деньги в своем городе

Для поддержания дальнейшей потребительской активности необходим рост реальных доходов населения, а его пока нет, замечает глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребрынка Александр Борисов. Кроме того, в ближайшие месяцы возникнут проблемы, которых удавалось избегать благодаря принятым мерам столичных и федеральных властей - отсрочки выплаты налоговых платежей, моратория на банкротство... "Все это в ближайшее время будет сказываться на рынке труда, поэтому денег у населения больше не будет и нет серьезных оснований говорить о том, что будут расти расходы и розничный торговый оборот", - отметил Борисов.

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