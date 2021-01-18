Как в Тверской области выживают зимой без электричества

Новости

За пять лет в химпроме РФ реализовано 43 проекта импортозамещения 19:57
В Москве оформлять таксистов будут в электронном виде 19:50
Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра начали гастроли в Испании 19:47
В столице восстановлена работа "Авито" 19:45
В ВОЗ объяснили, почему вакцинация приостановит мутирование коронавируса 19:43
Коллекцию Музея Лондона пополнил надувной Трамп 19:33
Зюганов сделал прививку от коронавируса 19:26
В крови обнаружили "ключ" к разгадке симптомов COVID-19 19:15
Госдума 20 января рассмотрит запрет чиновникам иметь вид на жительство 19:13
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы" 19:07
В Вашингтон прибыла уже 21 тысяча бойцов Нацгвардии 18:49
Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ 18:47
В РПЛ прокомментировали идею сокращения премьер-лиги до 12 клубов 18:19
Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать ПДД 18:18
После снегопадов в Москве утилизировано более миллиона кубометров снега 18:18
Депутаты Госдумы поедут на зимнюю сессию ПАСЕ 17:46
Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента 17:33
От рака умер второй участник дуэта "Зигфрид и Рой" 17:20
После схода снежной лавины в Домбае открыта "горячая линия" МЧС 17:11
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок 17:04
Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов на онлайн-премьерах 16:47
Экс-следователь Митасов арестован до конца января по делу о поджоге 16:44
БДК "Петр Моргунов" готовится к переходу на Северный флот 16:43
На Домбае спасли еще шесть человек из-под снежной лавины 16:38
Звезда "Последнего героя" Энджи Якуш умерла от рака 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 19:22
Рубрика: Происшествия

Мастер-класс от Деда Мороза

Как в Тверской области выживают зимой без электричества
Текст: Элина Труханова (Тверь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
В первой половине января многим сельским жителям Тверской области пришлось сидеть при свечах, а воду добывать из снега.

- Мы даже записали, когда точно не было электричества, - рассказывают жители деревни Никитское Кимрского района. - С 4 по 6 января оно отключалось полностью, потом его не было с седьмого на восьмое, без света сидели 9, 10, 11 января и потом несколько дней. После очередного отключения свет дали только 17 января в 16.00. Это просто кошмар какой-то!

Жители уральского поселка добились компенсации за перебои с электричеством

Местные жители говорят, что подачу электричества приходилось просто караулить: оставлять выключатели включенными. И в какое бы время суток ни загоралась вдруг лампочка, да хоть среди ночи, люди вскакивали и бежали заряжать телефоны. Причем приходилось торопиться, потому что электричество в домах могло быстро исчезнуть.

- Более состоятельные люди покупали генераторы и таким образом решали проблему, но большинство использовали для освещения свечи и фонарики, - говорит жительница соседней деревни Кошкино Светлана Рудакова. - Даже сейчас мы не уверены в том, что свет снова не погаснет, поэтому фонарик всегда рядом.

При этом если работу холодильников этой зимой заменяла вполне качественная работа Деда Мороза, то "отлученная" от тока система централизованного водоснабжения просто замерзла, и жители остались без воды. Добывать ее пришлось по старинке - из снега. Особенно тяжело было тем, кто держит животных: со слов селян, одной корове требуются три ведра воды три раза в день, а на одно ведро уходит целый сугроб.

Как выяснилось, обесточило в начале года не только Кимрский район, но и почти весь юг и юго-восток Тверской области. По данным минэнерго, 4-5 января из-за налипания мокрого снега на проводах в регионе произошли отключения в электросетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения оставались 1040 населенных пунктов в Калининском, Бежецком, Рамешковском, Кимрском, Калязинском, Осташковском и еще ряде районов - больше 20 тысяч человек.

Ситуация усугублялось тем, что в Тверской области энергетическая инфраструктура проходит через леса и болота. По словам официального представителя компании "Россети Центр" Ильи Федорова, на аварийно-восстановительных работах трудились бригады из Тамбовской, Ярославской, Калужской, Орловской, Костромской областей. Всего 330 бригад (около 1300 человек) и 355 единиц техники.

Обесточило не только Кимрский район, но и почти весь юг и юго-восток Тверской области

Впрочем, люди несказанно удивлены тому, что такие масштабные отключения вообще стали возможны.

- В нашем Горицком поселении такое произошло, наверное, впервые за всю историю, - изумляется Светлана Рудакова. - Мы здесь живем с 1988 года, да и старожилы говорят, что бывали снегопады гораздо более сильные, но такого, чтобы электричество отключали на столь длительный срок, не было ни разу.

Ответ на это дали энергетики, приехавших к ним на выручку. По словам приезжих специалистов, сети, которые им пришлось чинить, находятся в таком безобразном состоянии, что "рвутся как нитки".

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

Главное сегодня

МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
Капитолий заблокирован из-за "внешней угрозы"
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни