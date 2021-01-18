Как в Тверской области выживают зимой без электричества

В первой половине января многим сельским жителям Тверской области пришлось сидеть при свечах, а воду добывать из снега.

- Мы даже записали, когда точно не было электричества, - рассказывают жители деревни Никитское Кимрского района. - С 4 по 6 января оно отключалось полностью, потом его не было с седьмого на восьмое, без света сидели 9, 10, 11 января и потом несколько дней. После очередного отключения свет дали только 17 января в 16.00. Это просто кошмар какой-то!

Местные жители говорят, что подачу электричества приходилось просто караулить: оставлять выключатели включенными. И в какое бы время суток ни загоралась вдруг лампочка, да хоть среди ночи, люди вскакивали и бежали заряжать телефоны. Причем приходилось торопиться, потому что электричество в домах могло быстро исчезнуть.

- Более состоятельные люди покупали генераторы и таким образом решали проблему, но большинство использовали для освещения свечи и фонарики, - говорит жительница соседней деревни Кошкино Светлана Рудакова. - Даже сейчас мы не уверены в том, что свет снова не погаснет, поэтому фонарик всегда рядом.

При этом если работу холодильников этой зимой заменяла вполне качественная работа Деда Мороза, то "отлученная" от тока система централизованного водоснабжения просто замерзла, и жители остались без воды. Добывать ее пришлось по старинке - из снега. Особенно тяжело было тем, кто держит животных: со слов селян, одной корове требуются три ведра воды три раза в день, а на одно ведро уходит целый сугроб.

Как выяснилось, обесточило в начале года не только Кимрский район, но и почти весь юг и юго-восток Тверской области. По данным минэнерго, 4-5 января из-за налипания мокрого снега на проводах в регионе произошли отключения в электросетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения оставались 1040 населенных пунктов в Калининском, Бежецком, Рамешковском, Кимрском, Калязинском, Осташковском и еще ряде районов - больше 20 тысяч человек.

Ситуация усугублялось тем, что в Тверской области энергетическая инфраструктура проходит через леса и болота. По словам официального представителя компании "Россети Центр" Ильи Федорова, на аварийно-восстановительных работах трудились бригады из Тамбовской, Ярославской, Калужской, Орловской, Костромской областей. Всего 330 бригад (около 1300 человек) и 355 единиц техники.

Обесточило не только Кимрский район, но и почти весь юг и юго-восток Тверской области

Впрочем, люди несказанно удивлены тому, что такие масштабные отключения вообще стали возможны.

- В нашем Горицком поселении такое произошло, наверное, впервые за всю историю, - изумляется Светлана Рудакова. - Мы здесь живем с 1988 года, да и старожилы говорят, что бывали снегопады гораздо более сильные, но такого, чтобы электричество отключали на столь длительный срок, не было ни разу.

Ответ на это дали энергетики, приехавших к ним на выручку. По словам приезжих специалистов, сети, которые им пришлось чинить, находятся в таком безобразном состоянии, что "рвутся как нитки".