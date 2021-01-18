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18.01.2021 23:27
Рубрика: Общество

Встреча за партой

Полмиллиона старшеклассников столицы вернулись к очному обучению
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8359)
Около полумиллиона московских школьников 6-11 классов вернулись за парты в школы. Многие родители переживали: не выстыли ли учебные здания за время долгого дистанта, не останутся ли дети голодными - ведь это сколько дополнительно продуктов надо было завезти в столовые за выходные?

Тревога, как выяснил корреспондент "РГ", оказалась напрасной. В пресс-службе департамента образования столицы сообщили: все 537 подведомственных образовательных учреждений вернулись к очному обучению и во всех все идет своим чередом. Детям разблокировали их карты на вход и питание. У дверей, как все время пандемии, измерили температуру. Не только в классах, но и коридорах учебных корпусов везде тепло - коммунальщики к встрече учеников максимально подняли температуру в системе отопления. Да и пока ребята сидели дома, их классы не пустовали - их приспособили для занятий учеников с 1 по 5 класс, чтобы оставшиеся меньше контактировали друг с другом и помещения использовались. По словам москвича Юрия Тимошенко, в школе N 1474, где учатся его трое детей, в классах оказалось даже жарко. Не было никаких проблем и с питанием. С 1 по 5 класс учащиеся в столице получают бесплатные горячие завтраки, а льготные категории - еще и бесплатный обед. Платное питание заказывают родители школьников, а если они забывают это сделать, то обычно ребята могут сами купить себе что-то в буфете.

Фото: РИА Новости
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Кроме стандартного меню, в 150 школьных комплексах после перерыва на дистант вновь заработали школьные рестораны, причем в 12 - они открылись впервые. Среди учебных заведений, получивших свой ресторан, школа N 1558 имени Росалии де Кастро. Внешне - настоящий испанский ресторанчик, но заказать в нем можно как привычные супы, каши, салаты, так и паэлью, и гаспачо. "С будущего года школьных ресторанов станет больше", - рассказал "РГ" директор "Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения Алексей Мягков. По его словам, власти города заранее сообщили о предстоящем выходе детей на очное обучение, поэтому все смогли вовремя подготовиться. На качество еды нет нареканий. Помогает то, что в городе прописаны все стандарты - по выбору поставщиков продукции, хранению и приготовлению пищи, даже по мытью посуды. В феврале откроют конкурс на меню будущего года. Для его составления привлекут и ребят с родителями, а так же диетологов и специалистов Роспотребнадзора. "Меню в ресторане расширят, если за это проголосуют сами дети", - рассказала "РГ" директор школы N1558 Галина Юсупова. - У нас раньше была обычная столовая, но потом сами дети проголосовали за перемены в ней".

Пока старшеклассники были на дистанте, их классы приспособили для занятий младшей школы

Председатель комиссии по контролю за качеством организации питания в образовательных организациях Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Наталья Анпеткова подтвердила "РГ", что нареканий от родителей на качество или на нехватку еды детям пока не поступало.

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