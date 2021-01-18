После снегопадов в Москве утилизировано более миллиона кубометров снега

Более одного миллиона кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано после двух сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В период с 14 по 17 января в Москве выпало 22 см снега, что составляет более половины месячной нормы осадков, - отметил Петр Бирюков. - На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано свыше 1 млн кубометров снега".

По его словам, в настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тыс. рабочих и свыше 11 тыс. единиц спецтехники.

Заместитель мэра пояснил, что в первую очередь были очищены от снега основные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в городе и проезд оперативных служб.

"Сейчас при необходимости проводится подметание проезжей части и тротуаров, активно ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега с дворовых территорий, - рассказал Петр Бирюков. - Продолжается очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий, места проведения работ огорожены, просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограничительные ленты".

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что собранный снег вывозят на снегосплавные пункты, которые открыты круглосуточно. Всего к работе в зимний период было подготовлено 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.