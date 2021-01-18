Новости

В Вашингтон прибыла уже 21 тысяча бойцов Нацгвардии 18:49
Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ 18:47
В РПЛ прокомментировали идею сокращения премьер-лиги до 12 клубов 18:19
Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать ПДД 18:18
После снегопадов в Москве утилизировано более миллиона кубометров снега 18:18
Депутаты Госдумы поедут на зимнюю сессию ПАСЕ 17:46
Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента 17:33
От рака умер второй участник дуэта "Зигфрид и Рой" 17:20
После схода снежной лавины в Домбае открыта "горячая линия" МЧС 17:11
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок 17:04
Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов на онлайн-премьерах 16:47
Экс-следователь Митасов арестован до конца января по делу о поджоге 16:44
БДК "Петр Моргунов" готовится к переходу на Северный флот 16:43
На Домбае спасли еще шесть человек из-под снежной лавины 16:38
Звезда "Последнего героя" Энджи Якуш умерла от рака 16:36
Умерла актриса Джоан Роджерс 16:30
МЧС показало первые кадры после схода лавины на Домбае 16:06
В Сеть попали новые фото со съемок третьей части "Человека-паука" 16:04
Миронов выступил за повышение доплат классным руководителям 15:59
Врач рассказал о возможности приема жаропонижающих после вакцинации 15:57
В Петербурге скончался известный архитектор-реставратор Рафаэль Даянов 15:49
Попова: Четверть россиян имеет иммунитет к коронавирусу 15:48
В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна 15:40
В Псковской области ребенка из отдаленной деревни будут возить в школу 15:39
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 18:18
Рубрика: Экономика

После снегопадов в Москве утилизировано более миллиона кубометров снега

Текст: Ирина Огилько

Более одного миллиона кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано после двух сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: iStock
К пятнице в столице потеплеет до +2 градусов

"В период с 14 по 17 января в Москве выпало 22 см снега, что составляет более половины месячной нормы осадков, - отметил Петр Бирюков. - На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано свыше 1 млн кубометров снега".

По его словам, в настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тыс. рабочих и свыше 11 тыс. единиц спецтехники.

Заместитель мэра пояснил, что в первую очередь были очищены от снега основные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в городе и проезд оперативных служб.

"Сейчас при необходимости проводится подметание проезжей части и тротуаров, активно ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега с дворовых территорий, - рассказал Петр Бирюков. - Продолжается очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий, места проведения работ огорожены, просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограничительные ленты".

В Москве водителей призвали не мешать уборке снега

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что собранный снег вывозят на снегосплавные пункты, которые открыты круглосуточно. Всего к работе в зимний период было подготовлено 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей