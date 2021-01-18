Самая холодная ночь: В Москве температура воздуха опустилась ниже -20 градусов

Самую холодную ночь с начала зимы пережили жители столичного региона. При этом холоднее всего было в подмосковном Зарайске, где воздух остыл ниже -31 градуса.

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, на 6 утра 18 января минимальная температура воздуха была зафиксирована в Зарайске, она составила -31,4 градуса, в Черустях было на 0,3 градуса теплее. В Серебряных Прудах метеостанция показала ровно -30. На территории столицы эпицентром холода стал Зеленоград, здесь воздух остыл до -27 градусов, на пару градусов было теплее на территории новой Москвы. В столице опорная метеостанция показала -23,6 градуса. Напомним, что последний раз воздух остывал ниже 20 градусов 26 января 2017 года, тогда столбики термометров опустились до -22,9.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, минувшая ночь была пиком холода в регионе, и не исключено, что самой холодной ночью нынешней зимы. В ближайшие дни ожидается потепление. Как не исключила метеоролог, к пятнице воздух в дневные часы прогреется до нуля и слабого плюса, а ночью будет не ниже -4.