Троице-Сергиева Лавра включена в реестр особо ценных объектов России

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия страны стал длиннее еще на один пункт. В него включили Троице-Сергиеву Лавру.

Она получила номер 104 в регистрационном реестре и теперь отнесена к культурным объектам, которые подлежат высшей категории охраны и могут рассчитывать на особые формы государственной поддержки.

В государственный свод включаются объекты эталонной исторической, археологической, культурной или архитектурной ценности, а решение о включении принимает президент страны. К числу особо ценных объектов России относятся, например, Московский Кремль, Эрмитаж и музей-заповедник "Петергоф", Третьяковская галерея, МГУ имени М.В. Ломоносова.