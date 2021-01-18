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18.01.2021 00:26
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление в Москве до плюс 4 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Ночь на понедельник станет в столичном регионе самой морозной, в некоторых районах области столбики термометров могут опуститься до отметки -30 и ниже. Крещенская ночь тоже будет морозной, поэтому любителям крещенских купаний стоит серьезно подумать, нужно ли им в 20-градусный мороз испытывать организм на прочность. Но потепление уже приближается к столичному региону, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В понедельник, 18 января, в центре европейской части России и на севере Поволжья ожидается аномально холодная погода - температура воздуха будет ниже климатической нормы на 8-12 градусов, - пояснила синоптик. - В ночь на понедельник в столичном регионе до -31 градуса, днем - минус 18-23 градуса. Без осадков. Затем мороз начнет постепенно отступать. В ночь на Крещение в Москве -21…-23 градуса, по области до -26. Днем 19 января минус 12-14, пройдет небольшой снег".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В регионах южнее Москвы аномальные холода сохранятся до 20 января. Будет все также на 8-12 градусов ниже климатической нормы. Это касается Тамбовской, Орловской, Курской, Белгородской областей. Но везде много снега, поэтому мороз не страшен растениям. В Москве уже намело 40 сантиметров снега, что в полтора раза выше нормы.

В четверг, 21 января, на север европейской территории России, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый воздух с Атлантики. Температура повысится до нуля - минус 5 градусов. И 22 января ожидается повышение дневной температуры до +4 градусов и выше. Кстати, в прошлом году 22 января в Москве было +4,3 градуса, так что есть шанс повторить или даже превзойти прошлогодний январский рекорд.

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