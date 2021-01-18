В Костроме пять человек пострадали из-за обморока водителя автобуса

Пятеро жителей Костроме получили травмы после того, как их автобус врезался в другой, стоявший на остановке. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в 9.45 на Кинешемском шоссе. Подъехавший к остановке ПАЗ 81-го маршрута врезался в стоявший там ПАЗ 38-го маршрута, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, 47-летнему водителю первого ПАЗа стало плохо за рулем, он потерял сознание. При этом утром он прошел медосмотр в парке.

- Пострадали водитель 38-го автобуса и четверо его пассажирок, они доставлены в больницу, - рассказали полицейские. По факту аварии начата проверка.