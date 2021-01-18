К "холодному посоху", которым, по прогнозу синоптиков, москвичам грозил южный циклон, в минувшие выходные добавился нескончаемый "мешок" со снегом. Как город и горожане пережили зимние испытания, наблюдал корреспондент "РГ".

Температура воздуха опустилась до минус 16, а в ночь на воскресенье - до минус 23. В связи с этим было решено максимально увеличить температуру в городской системе отопления. Как сообщил утром в субботу заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков, ее подняли до 130 градусов. В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании "РГ" рассказали, что система работает четко, без сбоев и в квартирах благодаря этому стало намного теплее - 22-24 градуса тепла. Но многие москвичи дома не усидели, отправились в субботу за покупками и на прогулки. И попали в пробки. Уровень загруженности дорог в этот день доходил до 8 баллов. Основной причиной заторов стал снегопад. Дело в том, что город еще не успел убрать снег, выпавший 14 января, а тут снова повалило. "За сутки выпало более 15 сантиметров снега. Это очень много, учитывая низкие температуры, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Более того, субботний снегопад закрыл месячную норму осадков, которая в январе составляет 42 мм". Убирали снег около 10 тысяч единиц техники и порядка 60 тысяч коммунальщиков с лопатами и мотоблоками. Каждые три-четыре часа коммунальная техника проводила сплошное прометание проезжей части дорог, тротуаров и дворовых территорий. Но сверху все падало и падало. Добавляла заторов и большегрузная техника, которую вытаскивали более 40 тягачей, дежуривших на городских магистралях. Тем не менее средняя скорость движения не превышала в основном 30-40 километров в час.

Было решено максимально увеличить температуру в городской системе отопления - ее подняли до 130 градусов

Но общественный городской транспорт ходил по расписанию, как и пригородные электрички.