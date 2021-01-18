В столице прошел первый электронный аукцион по аренде земли

В Москве прошел первый аукцион по аренде земельного участка в электронной форме. По итогам торгов участок площадью 0,73 га на западе столицы был сдан в аренду за 5,5 млн рублей в год, на него претендовало 7 участников. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее такие аукционы проходили только очно. Но с 30 декабря 2020 года земельные аукционы стали доступны онлайн. "Перевод данной категории земельных торгов в электронный вид позволит упростить процедуру участия для потенциальных инвесторов, сделает ее удобнее и прозрачнее для всех участников процесса. Кроме того, это позволит существенно расширить географию участников, инвесторам из других субъектов станет удобнее арендовать участки в Москве. Так, в 2020 году конкуренция на торгах по аренде земли под коммерческие цели составляла порядка четырех участников на лот, на первых электронных торах конкуренция составила уже семь участников на лот, три из которых были из других регионов", - сказал Ефимов.

Участок площадью 10,2 тыс. кв. м находится на Мичуринском проспекте, 13/1. В ближайшее время департамент городского имущества Москвы заключит с победителем аукциона договор аренды сроком на 7 лет и 4 месяца: за это время арендатору предстоит построить объект и ввести его в эксплуатацию. На данном участке могут разместиться гаражи, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, стоянка для служебного автотранспорта или транспортных средств общего пользования. Кроме того, 40% от площади будущего объекта должно приходиться на помещения для занятий спортом - спортивных клубов, залов, бассейнов.

Напомним, что в минувшем году на торгах по аренде земли под коммерческие цели было реализовано 33 участка общей площадью 367,6 тысячи квадратных метров. Количество претендентов на объекты составило 126 участников. Ознакомиться со всеми земельными участками, доступными для приобретения на торгах, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе "Имущество от города".