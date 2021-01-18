В Воронеже маршрутка столкнулась с двумя "Газелями"

Молодая женщина пострадала в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с двумя грузовиками "Газель" в Воронеже.

Авария произошла около 6 часов в центре города.

- 21-летний водитель "Газели" допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшимся по поперечной улице. После удара автобус, двигаясь по инерции, столкнулся с другой "Газелью", припаркованной у обочины без нарушения правил, - рассказали в ГУ МВД по региону.

Отметим, что на улице, по которой двигалась первая "Газель", установлен знак "Уступи дорогу".

Пострадала 24-летняя пассажирка автобуса, она доставлена в больницу. Полиция начала проверку обстоятельств аварии.