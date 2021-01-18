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Рубрика: Общество

Лекция на диване

Зачем нужен "кодекс чести" для студентов на "удаленке"
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
Правила этикета для дистанционного обучения прописали профессора Воронежского госуниверситета.
Студенту не стоит пить чай или гладить кошку во время онлайн-лекции. Фото: РИА Новости Студенту не стоит пить чай или гладить кошку во время онлайн-лекции. Фото: РИА Новости
Студенту не стоит пить чай или гладить кошку во время онлайн-лекции. Фото: РИА Новости

- Из-за пандемии сейчас практически все занятия в университете проводятся в дистанционном формате. Постепенно и студенты, и преподаватели учатся работать в этом режиме. Но многие ребята, как нам кажется, не всегда правильно понимают саму форму дистанционного обучения. Занимаясь, сидя за компьютером у себя дома, они начинают думать, что в это время перестают действовать академические правила и можно вести себя "по-домашнему": опаздывать, отключаться, пить чай, просить преподавателя провести занятия в другое время, - пояснил доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РФ Иосиф Стернин.

Дистанционное обучение - не репетиторство. Не преподаватель идет в гости к студенту, а студент приходит на занятие

Преподаватели решили напомнить молодежи о нормах этикета, которые актуальны при занятиях онлайн. Авторы кодекса напоминают: "Дистанционные занятия - это обычные занятия, только проводимые при помощи технических средств. Преподаватель не приходит в гости к студентам поболтать, это студенты приходят к нему на занятие".

Представляем ТОП-7 правил для студента на "удаленке"

1. Выходить в интернет нужно строго по расписанию, не опаздывать на начало занятия.

2. Иметь опрятный внешний вид, не приходить на занятие в домашней одежде, не сидеть перед компьютером, развалившись.

3. Нельзя уходить во время пары, отключаться или исчезать с экрана без разрешения преподавателя. Завис компьютер? Напишите смс преподавателю или кому-то из студентов, чтобы сообщили лектору.

Фото: iStock
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4. Необходимо представляться в программе, причем не ником или псевдонимом, а своим реальным именем.

5. Если на компьютере нет видеокамеры, надо выходить на занятия с телефона. Держать камеру или микрофон выключенными специально - неуважение к преподавателю и однокурсникам.

6. Если позволяют возможности компьютера, выходя в эфир, нужно установить за собой нейтральный фон.

Если это невозможно - следить, чтобы на заднем плане не видно было "изнанки" вашего быта: неубранной кровати, грязной посуды, еды.

7. В кадре не должно быть посторонних людей и разговоров, не стоит пить чай или гладить собак и кошек.

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Дистанционное обучение - не репетиторство. Необходимо присутствовать на занятии в установленное расписанием время.

"Объяснение, что вы в это время работаете, - не основание для назначения вам индивидуального времени. Если пропустили занятие, значит, будет задолженность", - записано в правилах.

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