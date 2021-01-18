Виртуальная карта "Тройка" появится в Москве до конца года

Пассажиры московского метро смогут воспользоваться виртуальной версией карты "Тройка" до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Виртуальную транспортную карту можно будет сохранить на своем телефоне. "Скоро можно будет вообще не носить с собой карту, - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Ликсутова. - Уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений-кошельков смартфонов (мы станем одними из первых в мире)".

Сейчас сервис, уточнил Ликсутов, тестируется для платформы Android.