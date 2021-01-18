Проблема дольщиков в Подмосковье будет решена в ближайшие два года. Как поможет этого добиться прокуратура и как бороться с частниками, которые открывают опасные дома престарелых, а также о росте кибермошенничеств и криминале в среде мигрантов в интервью "Российской газете" рассказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Сергей Забатурин: Для нас ключевая задача на этот год - решение проблемы дольщиков. Фото: Сергей Куксин/РГ

Сергей Владимирович, в последнее время редкий месяц в стране проходит без сообщений о пожарах в частных домах престарелых. Не исключение и Московская область, где в прошлом году уже были смертельные пожары. Понятно, что эта проблема лежит в том числе и правовой плоскости - многие из подобных пансионов никак официально не зарегистрированы и их владельцы по сути ни за что не отвечают. Что нужно сделать, чтобы защитить стариков от небезопасных частных услуг?

Сергей Забатурин: Для этого, по нашему мнению, требуется изменение законодательства. Многие из индивидуальных предпринимателей не заключают со стариками договор социального патронажа.

А ограничиваются, например, договором аренды койко-места. Располагаются эти пансионы, как правило, в частных коттеджах, без аварийных выходов и средств эвакуации лежачих больных.

Поэтому мы вышли с инициативой в Генеральную прокуратуру, чтобы уравнять по правилам безопасности частные и государственные патронажные дома с обязательным внесением частников в реестр социальных учреждений. То есть речь идет о том, чтобы дома престарелых организовывались исключительно юридическими лицами, включенными в реестр поставщиков социальных услуг.

Но все-таки, известно сколько таких заведений действует сейчас на территории Подмосковья или мы так и будем узнавать о них только после очередного пожара?

Сергей Забатурин: Я сам выезжал в мае прошлого года на трагедию в Красногорске, когда в пожаре в патронажном доме погибли 14 пожилых людей. Это действительно серьезная проблема. По информации минсоцразвития области, в настоящее время на территории Подмосковья зарегистрировано не менее 134 частных пансионатов, в которых проживают более 4,5 тысячи граждан.

В прошлом году мы провели проверку 153 таких учреждений. Из них 57 располагалось на земельных участках, не предназначенных для предоставления социальных услуг. Более 15 не работали, в том числе в связи с пандемией. Проверки выявили многочисленные нарушения противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. К административной ответственности привлечено 112 виновных лиц, внесено 60 представлений.

Прокуроры имеют право их закрывать?

Сергей Забатурин: После наших исков, отдельные заведения по решению суда уже были закрыты. Например, прокурор Солнечногорска направил в городской суд иск о признании деятельности пансиона "ДСУ Весна" незаконной и ее запрете. Этот иск был полностью удовлетворен, и пансион, в котором были выявлены многочисленные нарушения, больше не работает.

Сейчас на территории Подмосковья зарегистрировано не менее 134 частных пансионатов, в которых проживают более 4,5 тысячи человек

Были предъявлены иски о приостановлении деятельности домов престарелых до устранения выявленных нарушений Видновской, Дмитровской, Красногорской, Наро-Фоминской, Одинцовской и Долгопрудненской городскими прокуратурами.

Криминальная ситуация в Подмосковье сильно изменилась за последний год? Были опасения, что во время пандемии гастарбайтеры, оставшиеся без работы, выйдут на улицу добывать себе пропитание грабежами и разбоем. Насколько эти опасения оправдались?

Сергей Забатурин: Со всей ответственностью могу заявить, что всплеска насильственных преступлений среди мигрантов не произошло. Фиксируем рост нарушений миграционного законодательства, но это как раз связано с введенными карантинными мерами, в результате чего нарушителей стало легче выявлять. Что касается состояния преступности, то в Московской области отмечается снижение уровня криминала.

Количество преступлений за 11 месяцев 2020 года уменьшилось на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Более чем на 16 процентов сократилось количество убийств - до 272, на 12 процентов краж - до 23 тысяч, на 6 процентов грабежей - 1,7 тысячи и на 27 процентов фактов разбоя, которых было совершено 287.

Вместе с тем более чем в два раза выросло число регистрируемых фактов мошенничества - с 3,4 до 8,2 тысячи, что во многом обусловлено стремительным развитием телекоммуникационных платежных сервисов и систем дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, на 88 процентов возросло количество всех преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - с 3,7 до 7 тысяч.

То есть самые продвинутые преступники в пандемию оперативно перестроились и ушли в онлайн?

Сергей Забатурин: Киберпреступность - это главная проблема на ближайшие годы и главная опасность. Правоохранительная система пока не поспевает за вызовами в киберпространстве, которые формирует сегодня криминальная среда. Например, действиями колл-центров мошенников с системой подмены номеров, купленными базами данных клиентов, нередко - помощниками в самих банках. Люди, особенно пожилые, знают или слышали об этой опасности, но тем не менее все равно попадаются на удочку мошенников, которые действуют очень дерзко и убедительно, используя методы социальной инженерии.

Еще несколько лет назад одной из серьезных проблем в Подмосковье были "резиновые квартиры" с сотнями прописанных мигрантов, многоквартирные дома на шести сотках для ИЖС и другие земельные злоупотребления. В этом году на какую проблему прокуроры будут обращать свое особое внимание?

Сергей Забатурин: Действительно "резиновые квартиры" - это уже прошлое, которое удалось преодолеть. Земельные злоупотребления сейчас тоже гораздо меньше распространены, масштаб их существенно снизился. Многоквартирные дома на шести сотках остаются, но это единичные случаи, и мы их решаем в рамках закона.

Для нас ключевая задача на этот год - это все-таки дольщики. На недавней встрече главы государства с губернатором Подмосковья была поставлена задача - к 2023 году в Московской области должна быть решена проблема дольщиков.

Удастся решить за два года?

Сергей Забатурин: Рассчитываю, что - да. Например, в прошлом году по итогам совместной работы с органами региональной власти по 124 проблемным объектам были восстановлены права 18,4 тысячи граждан.

В настоящее время, по данным единого реестра, на территории Московской области расположено 781 проблемный объект, по которым нарушены сроки передачи квартир будущим собственникам. При этом прокуроры Подмосковья детально разбираются в проблемах, регулярно выезжают на строительные объекты.

Кроме того, в прошлом году в производстве следователей находилось 55 уголовных дел, 9 из них в отношении 11 лиц направлены в суд.

Так, Раменским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководства застройщика ЖК "Белые камни", ущерб по уголовному делу составляет более 60 млн рублей, в настоящее время уголовное дело рассматривается судом.

Для возмещения ущерба потерпевших в 2019-2020 годах был наложен арест по 27 уголовным делам на сумму свыше 230 млн рублей.

Естественно, не могу не спросить о борьбе с коррупцией. После громких приговоров главам районов в конце прошлого года уже кажется, что коррупционеров в Подмосковье и остаться не должно. Или, наоборот, на смену старым пришли новые?

Сергей Забатурин: Наша основная задача, как отметил Генеральный прокурор, укоренить в сознании коррупционеров мысль о неотвратимости наказания.

Всего за 2020 год на территории области зарегистрировано свыше 700 преступлений коррупционной направленности, что почти на 6 процентов больше, чем в прошлом году. За 9 месяцев 2020 года осуждено 250 лиц, из которых 78 процентов - за взяточничество. Немногим больше осуждено должностных лиц правоохранительных органов, где 77 процентов приходится на должностных лиц органов внутренних дел.

От общего числа осужденных 10 процентов составили должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе - 4, занимавших на момент совершения преступлений должности глав муниципальных образований и местных администраций.

Так, глава сельского поселения Калиновское Серпуховского муниципального района изготовила подложные выписки из похозяйственных книг на земельные участки, которые были оформлены на подставных лиц и проданы. В итоге суд приговорил ее к 4 годам реального лишения свободы.

Глава городского округа Зарайск вместе со своим заместителем и заместителем директора муниципального унитарного предприятия совершили ряд якобы легитимных действий по ликвидации МУП и созданию акционерного общества. В уставной капитал АО были включены земельный участок и нежилые здания, которые принадлежали муниципальному району. Чиновники добились приобретения права на все имущество, рыночная стоимость которого составила более 118 млн рублей, всего за 40 тысяч рублей. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с испытательным сроком 4 года и дополнительным наказанием.

А что из "нетрудовых" доходов чиновников удается вернуть в казну?

Сергей Забатурин: Могу сказать, что реальное взыскание коррупционных доходов наиболее эффективно показывает чиновникам, что не стоит даже задумываться о том, что не смогут доказать и поэтому не поймают.

Так, за прошлый год было выявлено три чиновника, расходы которых существенно превышали их подтвержденные доходы. В суды направлено 4 исковых заявления на общую сумму 1,1 млрд рублей (в 2019-м было 3 иска на сумму всего в 5,4 млн рублей).

Например, в Чеховский городской суд направлен иск об обращении в доход Российской Федерации 2 земельных участков и 6 квартир, стоимостью свыше 75 млн рублей, принадлежащих заместителю руководителя администрации Чеховского муниципального района.

Не весь ущерб взыскивается в уголовном судопроизводстве. В рамках гражданского и арбитражного судопроизводства прокурорами предъявлено исков на сумму более 1,2 млрд рублей. Например, Лефортовским судом Москвы в полном объеме удовлетворены исковые требования прокуратуры области об обращении в доход государства четырех квартир и нежилых помещений в Москве общей стоимостью 37,8 млн рублей.

В целом за прошлый год органами прокуратуры области выявлено более 3 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования свыше 1,3 тысячи лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, более 200 человек привлечено к административной ответственности. В том числе 10 юридических лиц по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел. Два чиновника уволены в связи с утратой доверия, еще с двумя расторгнуты трудовые договоры.

На что чаще всего жаловались люди в прошлом году?

Сергей Забатурин: Один из самых болезненных вопросов, который был под нашим пристальным вниманием, - это долги по зарплате.

В 2020 году нами было выявлено около 3 тысяч нарушений об оплате труда, внесено 500 представлений, 450 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокурора 460 лиц привлечены к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел. В результате принятых органами прокуратуры области мер реагирования в 2020 году была погашена задолженность на сумму более 600 млн рублей (за 2019 год - 400 млн). Нашего вмешательства потребовала и ситуация с задолженностью перед медработниками по стимулирующим выплатам на сумму 2 млн рублей. Хотя в целом в области ситуация с такими выплатами не вызывала нареканий.

Мы писали в декабре о вопиющей ситуации в Химках, когда прокуроры встали на защиту автомобилистов, которым меньше чем за месяц на одном и том же круговом перекрестке выписали более 136 тысяч штрафов на 205 млн рублей. При этом муниципальные власти и сотрудники ГИБДД утверждали, что все в рамках закона. Что это вообще было - сговор или провокация?

Сергей Забатурин: По Химкам для нас очевидна недоработка муниципальных властей, которые при работах при строительстве важной дорожной развязки на Ленинградке забыли о правах граждан. Фактически людей не уведомили должным образом об изменении схемы проезда и установке средств фотофиксации. Водители в этой ситуации были лишены возможности поступать правомерно и не нарушить Правила дорожного движения, за что были наказаны рублем. Причем многие несколько раз - на десятки тысяч рублей. Мы, конечно, в этой ситуации встали на сторону автовладельцев. По фактам выявленных нарушений внесли представление начальнику ГУ МВД России по Московской области. По протесту прокуратуры в настоящее время незаконные постановления отменены. Кроме того, главе городского округа Химки внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.