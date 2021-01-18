На Камчатке членов семей военнослужащих привьют от COVID-19

На Камчатке к настоящему моменту более 1000 военнослужащих и гражданского персонала соединений и частей Тихоокеанского флота привили от коронавирусной инфекции. Вакцинация продолжается, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Прививки уже сделали медикам, которые работают с больными коронавирусом, и военнослужащим, находящимся на боевом дежурстве. Вакцинироваться могут члены семей военных.

Российскую вакцину привозят на полуостров самолетами военно-транспортной авиации. Через военно-морской госпиталь ТОФ препарат в специальных термоконтейнерах доставляют в части. Там сформированы бригады медиков, которые прошли подготовку по вакцинации.

Как подчеркивает пресс-служба, вакцинация добровольная и бесплатная.