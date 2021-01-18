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Рубрика: Происшествия

На Сахалине найдена живой девочка, провалившаяся в колодец

Текст: Наталья Широкова

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту несчастного случая с пятилетней девочкой, провалившейся в канализационный колодец в Южно-Сахалинске. Малышка найдена живой глубокой ночью.

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"В рамках надзорных мероприятий будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая, оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб", - сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе проверки будут приняты меры реагирования. Ведомство держит на контроле расследование уголовного дела, которое ранее завели в Следственном комитете России по Сахалинской области по факту пропажи ребенка.

По данным следствия, накануне примерно в 16 часов местного времени малышка ушла на снежную горку, расположенную рядом с ТЦ "Странник" в микрорайоне Луговое Южно-Сахалинска.

На поиски девочки выдвинулись правоохранительные органы и волонтеры. Ее нашли в канализационном колодце и на служебном автомобиле отдела криминалистики следственного управления доставили в областную детскую больницу. О том, получил ли ребенок травмы, не сообщается.

Следователи выражают благодарность волонтерам из поисково-спасательного отряда "СОВА" и всем неравнодушным сахалинцам, принявшим участие в поисках.

Сотрудники СКР также оценят действия должностных лиц и работников коммунальных служб, ответственных за надлежащее содержание канализационных коммуникаций.

Между тем мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин взял под личный контроль инцидент. Он распорядился разобраться во всех деталях произошедшего, определить и наказать лиц, ответственных за состояние коммуникаций в этом районе.

- Эту работу проведем с привлечением СМИ, максимально открыто. Это вопиющий случай. Слава Богу, ребенок жив. Благодарю всех, кто помогал искать девочку. Отдельное спасибо волонтерам из поисково-спасательного отряда "Сова". Благодаря добровольцам чудом удалось избежать трагедии, - отметил глава города.

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