В аэропорту Владивостока при посадке получил повреждения самолет

При посадке самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока получило повреждения колесо шасси, пострадавших нет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Там рассказали, что самолет малой авиации выполнял учебно-тренировочный полет, на борту не было пассажиров, только два члена экипажа. В аэропорту Владивостока воздушное судно совершило посадку, как подчеркнул собеседник агентства, "не аварийную" и "не вынужденную". Во время пробега самолета по взлетно-посадочной полосе колесо потеряло шину. Других механических повреждений у шасси нет.

Самолет отбуксирован в ангар, после замены шины он продолжит полеты.

Из-за инцидента два рейса ушли на запасной аэродром в Хабаровске.