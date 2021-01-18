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Рубрика: Происшествия

В Чите завели дело после пропажи 13-летнего мальчика

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело об убийстве возбудили в Чите по факту пропажи 13-летнего подростка.

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Как сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю, 16 января мальчик ушел из дома в Ингодинском районе Читы и с тех пор на связь не выходил.

Правоохранители осмотрели места жительства ребенка, опросили его родителей и соседей. Сейчас проводятся активные поисковые мероприятия, к которым привлечены полицейские и волонтеры - всего более ста человек.

В поисковой ориентировке значится, что подросток был одет в черную шапку-ушанку, пуховик такого же цвета с капюшоном и камуфлированными вставками, серый классический костюм, сиреневую рубашку, на ногах - коричневые ботинки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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