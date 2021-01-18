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18.01.2021 09:35
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае насмерть сбили амурского тигра

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае амурский тигр погиб в ДТП. Это произошло вчера вечером на 191 километре трассы Хабаровск - Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

Фото: Центр "Амурский тигр"
В Хабаровском крае амурская тигрица погибла в ДТП

Хищник перебегал дорогу и попал под колеса Suzuki Solio без номеров. Как сообщает минприроды региона, погибшее животное - самец четырех-пяти лет.

Тело тигра отправят на экспертизу в центр диагностики болезней животных Приморской государственной сельхозакадемии.

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности", - говорится на сайте ведомства.

За смерть краснокнижного животного ему может грозить штраф свыше двух миллионов рублей.

Кстати

За последний год это уже третий случай гибели тигров на дорогах края. Все они зарегистрированы на территории Нанайского района.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Амурский тигр

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