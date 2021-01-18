В ходе "Дальневосточной ипотеки" выдадут около 132 тысяч льготных кредитов

За четыре следующих года в рамках механизма "Дальневосточной ипотеки" планируется выдать около 132 тысяч льготных кредитов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Всего на поддержку программы "Дальневосточной ипотеки" в федеральном бюджете предусмотрено более 14,5 миллиарда рублей", - напомнил глава кабмина.

За прошедший год одобрено более 33 тысяч заявок на получение льготных кредитов, и более 15 тысяч семей уже улучшили жилищные условия. "Для старта программы это неплохой результат", - считает Мишустин.

"Правительство и дальше будет стимулировать развитие рынка жилья в этих регионах, создавать условия, для того чтобы заинтересовать молодежь и привлечь больше высококвалифицированных специалистов, которых в этом федеральном округе, к сожалению, пока не хватает", - сказал премьер.