В якутском селе разработали мобильное приложение для фермеров

В Якутии сотрудники Чурапчинского IT-центра разработали и запустили мобильное приложение для фермеров, позволяющее главам крестьянских хозяйств и индивидуальным предпринимателям хранить первичные финансовые документы в базе данных улусного агентства по развитию сельского хозяйства.

Приложение назвали "Сохрани чек". В нем автоматически сохраняются чеки от покупок, осуществленных владельцами корпоративных карт.

- Копии чеков отправляются в IT-Центр для сохранения в именной папке. Когда настает время отчета, фермеры могут взять из этой папки нужные чеки. Это удобно, ведь есть проблема хранения первичных финансовых документов: чеки теряются, стираются. Теперь, вести финансово-хозяйственную деятельность и налоговую отчетность станет легче, - отметил руководитель IT-Центра Иннокентий Бекянов.

По его словам, возможности этого приложения стараниями сельских программистов будут расширяться. Планируется создание других продуктов, для чего на базе центра создаются условия для работы специалистов, занятых в сфере информационных технологий. Кроме того, в IT-Центре будут проводиться мероприятия по повышению компьютерной грамотности населения, оказанию профориентационной поддержки школьников и молодежи.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, IT-Центр в селе Чурапча был открыт в декабре прошлого года. Он был создан на средства, которые район получил как победитель конкурса министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.