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18.01.2021 07:00
Рубрика: Общество

В Росстате назвали возраст ответственных к своему здоровью россиян

Текст: Елена Манукиян
Молодежь и граждане предпенсионного возраста чаще проходят диспансеризацию и профосмотры. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Так, по результатам опроса, проведенного ведомством в августе и сентябре прошлого года на территории всей страны, в профилактических медобследованиях участвуют более 60% россиян старше 15 лет, но младше 20 лет. С возрастом активность жителей начинает снижаться. С 20 лет до 24 лет на диспансеризацию являются менее 58% граждан, и уже меньше половины россиян проходят ее в возрасте от 25 лет до 44 лет. Вновь повышенное внимание к своему здоровью у людей появляется к 50 годам, оно увеличивается к пенсионному возрасту, когда диспансеризацию и профосмотры проходят 57% жителей страны.

Стало известно, как часто россияне посещают врача

Наиболее ответственны к своему здоровью женщины. Активнее других проходят диспансеризацию представительницы Чукотского автономного округа, республик Саха (Якутия), Бурятии, Тыва, Алтай, Чувашии, Коми, Марий Эл, а также Мордовии, Удмуртии, Татарстана и Ненецкого автономного округа. Наибольшее участие в ней принимает сельское население, особенно в таких регионах, как Белгородская, Тульская, Кировская, Брянская области и Удмурдская республика. Причем, в них и самый большой охват профосмотрами мужчин (80 и более процентов). Неохотно проходят диспансеризацию кавказские мужчины, особенно в Ингушетии, Чеченской республике и Северной Осетии-Алании.

Диспансеризация в России включена в перечень услуг обязательного медицинского страхования и проводится бесплатно. Пройти ее можно в любом медицинском учреждении. Обычно граждане обращаются в поликлинику по месту жительства, за которой закреплены. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет могут ее пройти раз в три года, а, начиная с 40 лет - ежегодно.

В 2021 году право на бесплатную диспансеризацию принадлежит тем гражданам в возрасте до 40 лет, которые родились в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годах. Самый простой способ определить, нужно ли проходить обследование - разделить свой возраст на 3. Деление должно получаться без остатка.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье ДФО Чукотский АО ДФО Якутия ДФО Бурятия СФО Тыва СФО Республика Алтай Диспансеризация населения

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