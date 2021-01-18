Водитель маршрутки отобрал шапку у хабаровской школьницы

В Хабаровске задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса, заставивший 14-летнюю девочку идти домой в мороз без шапки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о грабеже (пункт "г" части 2 статьи 161 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета, 12 января потерпевшая ехала в маршрутке и не смогла расплатиться за проезд, ей не хватило денег на билет. Водитель решил наказать школьницу и отобрал у нее вязаную шапку.

История вызвала большой общественный резонанс и активно обсуждалась в социальных сетях. Горожане были возмущены поведением мужчины, заставившего ребенка идти по морозу без головного убора. Многие также осудили других пассажиров, которые ехали в автобусе с девочкой и не стали заступаться за нее.

Ведется следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.