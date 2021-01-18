Новости

Второй черный ящик с упавшего в Индонезии Boeing-737 пока не нашли 06:32
Водитель маршрутки отобрал шапку у хабаровской школьницы 06:09
Врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний 05:56
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram 05:52
Границы Австралии могут остаться закрытыми до 2022 года 05:45
Конгрессмены начали собственное расследование беспорядков в Капитолии 05:23
СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц 05:10
Около 300 российских военных направлены в сирийскую провинцию Хасеке 05:06
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде на юге европейской части РФ 04:55
Алжир ожидает в январе 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" 04:24
Канцлер Австрии объявил о продлении жесткого карантина 04:21
Биолог оценила идею введения прививочных паспортов при коронавирусе 03:58
Вильфанд: Аномальный холод ожидает столичный регион на Крещение 03:49
В Польше ученики младших классов вернутся к очному обучению 03:02
В Словакии ужесточили правила для выхода из дома 02:59
Врач назвал фактор, на 250% повышающий риск заражения коронавирусом 02:51
Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в квартире в Петрозаводске 02:43
Бомбардировщики США провели патрулирование на Ближнем Востоке 02:34
В России началась массовая вакцинация от COVID-19 01:58
Вооруженные американцы вышли на митинги в нескольких штатах 01:50
"Барселона" проиграла в финале Суперкубка Испании "Атлетику", Месси был удален 01:42
Двое сирийских военных погибли при нападении террористов 01:30
В Амстердаме полиция применила водометы для разгона протестующих 01:06
В Гидрометцентре пообещали потепление в Москве до плюс 4 градусов 00:26
У здания парламента Мичигана собрались вооруженные американцы 17.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
18.01.2021 06:09
Рубрика: Происшествия

Водитель маршрутки отобрал шапку у хабаровской школьницы

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровске задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса, заставивший 14-летнюю девочку идти домой в мороз без шапки. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о грабеже (пункт "г" части 2 статьи 161 УК РФ).

Фото: iStock
В Тюмени водитель маршрутки в мороз высадил ребенка из-за нехватки денег

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета, 12 января потерпевшая ехала в маршрутке и не смогла расплатиться за проезд, ей не хватило денег на билет. Водитель решил наказать школьницу и отобрал у нее вязаную шапку.

История вызвала большой общественный резонанс и активно обсуждалась в социальных сетях. Горожане были возмущены поведением мужчины, заставившего ребенка идти по морозу без головного убора. Многие также осудили других пассажиров, которые ехали в автобусе с девочкой и не стали заступаться за нее.

Ведется следствие. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц
Интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Главное
В России началась массовая вакцинация от COVID-19
Врач назвал фактор, на 250% повышающий риск заражения коронавирусом
Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни