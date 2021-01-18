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18.01.2021 11:28
Рубрика: Общество

Физик рассказал, как не замерзнуть на улице в аномальный холод

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры "Общая физика" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Перминов рассказал, какая одежда эффективно сохраняет тепло и какую пищу стоит принимать перед прогулкой на морозе.

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По словам ученого, необходимо помнить, что сама по себе одежда не является источником тепла. Ее предназначение - сохранять тепло, которое генерирует тело человека. Выходя на мороз, необходимо надеть два слоя одежды. Первый, или базовый, слой состоит из нательного термобелья, теплого свитера и шерстяных носков. Он защитит от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями и впитает лишнюю влагу. Внешний слой должен быть непродуваемым и водонепроницаемым. Его основная задача - не позволить холодному ветру забрать тепло.

- Важно, чтобы одежда была достаточно свободной. Между ее слоями обязательно должен находиться воздух, который выполняет функцию теплоизолятора. Одежда должна дышать: это нужно для удаления лишней влаги, которую выделяет организм. Влажные одежда и воздух обладают повышенной теплопроводностью, и на морозе с ветром человек рискует замерзнуть быстрее, - пояснил Анатолий Перминов.

Особое внимание необходимо уделить обуви. Стоя на холодной поверхности, через подошву человек может потерять большое количество тепла. Поэтому в мороз лучше отдавать предпочтение свободной обуви на толстой подошве, а также использовать стельки - синтетические или из натурального войлока, которые обладают низкой теплопроводностью.

Кроме того, сохранить тепло поможет калорийное горячее питание: организм обогревается за счет внутренней энергии, которая поступает с пищей. Горячее, но не горячительное, питье в мороз послужит дополнительным источником энергии и поможет согреться.

Не замерзнуть помогут и быстрые движения. Но необходимо помнить, что интенсивные физические упражнения без внешнего питания могут привести к быстрым потерям внутренней энергии тела. Поэтому лучше прибегать к этому способу, если в ближайшее время можно попасть в теплое помещение и получите горячее питание.

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