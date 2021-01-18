Пермские ученые создадут приложение для диагностики болезни растений

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) разрабатывают сервис для автоматического определения болезней растений. Он позволит идентифицировать паразитов и болезни плодовых, овощных и декоративных культур.

Работа приложения основывается на технологии обучения глубоких нейронных сетей. Для диагностики растения нужно сфотографировать его лист. Программа определит тип вредителя по собственной базе данных, а также подберет средства для борьбы с ним.

- Мы собрали обширную базу данных по вредителям и болезням плодовых, субтропических и декоративных культур, которая охватывает разные регионы России. Сейчас в ней представлено несколько тысяч фотографий растений с разметкой. База постоянно пополняется новыми материалами, которые предоставляют научные институты по защите растений в России и ближнем зарубежье, - пояснил один из авторов проекта Игорь Субботин.

Мобильное приложение будет доступно для пользователей устройств на операционных системах IOS и Android. Научные разработки финансируются за счет гранта Фонда содействия инновациям.