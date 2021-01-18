Жители Башкирии с "антиковидным паспортом" получат льготы в сфере досуга

Жители республики, которые получат "антиковидный паспорт", смогут посещать кафе, театры и спортивные мероприятия без соблюдения установленных указом главы республики требований. Единственное, что им также придется носить маску. Об этом заявил на оперативном совещании в правительстве РБ руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

По его словам, те, кто имеет высокий уровень антител либо вакцинировался от коронавируса, смогут получить цифровой паспорт через портал госуслуг. А затем обладатели таких паспортов получат целый ряд преференций, льгот и скидок, также их не будет касаться ряд требований из указа главы о повышенной готовности.

Например, как отметил Александр Сидякин, сегодня театры могут проводить мероприятия при не более чем 30-процентном заполнении зала зрителями. Имеющие "антиковидные паспорта" граждане смогут приобрести билеты на оставшиеся 70 процентов, а также посещать без ограничений кафе. Общепиты пока по-прежнему не имеют право допускать нахождение в зале более 50 человек одновременно, но прошедшие вакцинацию граждане не будут при этом учитываться.

Также для них планируют предусмотреть отдельную трибуну на спортивных соревнованиях вне установленной квоты и без шахматной рассадки.

Планируется, что начнут выдавать "антиковидные паспорта" в начале февраля.