В Башкирии вводят "антиковидные паспорта"

Жители Башкирии, привившиеся от COVID-19 или имеющие антитела, смогут стать обладателями цифрового "антиковидного паспорта". Этот документ можно оформить в личном кабинете на портале Госуслуг.

Проект "антиковидный паспорт", как было объявлено сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики, запускается для популяризации вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Его апробация начнется 5 февраля. Оператором проекта назначено Министерство цифрового развития РБ.

Как заявил глава РБ Радий Хабиров, "главное в этом проекте - популяризация вакцинации, потому что без этих мероприятий мы не достигнем коллективного иммунитета, не преодолеем эпидемию".

Обладатели "антиковидного паспорта" получат ряд льгот. В частности, смогут посещать сверх 30-процентной квоты зрителей культурные мероприятия, такие как спектакли, концерты, киносеансы, на спортивных матчах сидеть на полных трибунах, посещать фитнес-центры, санатории, свободно ездить в туристические места. Торговые сети, которые станут партнерами проекта, предоставят им скидки. Привитым от новой коронавирусной инфекции учителям дадут доплаты и дополнительные дни отдыха. С привившихся граждан старше 65 лет будут сняты все противоэпидемические ограничения.

Недостатка в вакцине быть не должно. По данным регионального минздрава, на данный момент республика получила 18,84 тысячи доз вакцины "Спутник V", в феврале ожидается поставка 50,8 тысячи доз, в марте - 100,7 тысячи доз.

По последним данным, COVID-19 инфицировано 22068 жителей республики (за последние сутки - 166 пациентов), выздоровело 16570 (за последние сутки - 48). 5332 продолжают лечение. Всего за период пандемии скончались 166 человек.