В Оренбуржье инвестклимат в муниципалитетах оценят по 23 показателям

Новый инвестиционный рейтинг для муниципальных образований разработан в Оренбуржье. Деловая активность в территориях будет оцениваться по 23 показателям. Среди них - рост госконтрактов с участием малого бизнеса и открытость главы для местных предпринимателей.

Как уже писала "РГ", перед регионом сегодня стоит задача войти в топ-20 лучших субъектов страны по инвестклимату. А это невозможно без развития городов и районов области. Рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях в Оренбуржье составляется с 2018 года. По аналогии с Национальным рейтингом, показатели в нем постоянно корректируются.

Недавно по поручению губернатора региона Дениса Паслера Корпорацией развития области была разработана новая система оценки деловой активности. С 2021 года будет применяться усовершенствованная методология инвестиционного рейтинга муниципальных образований Оренбуржья. Теперь каждая территория будет оцениваться по 23-м показателям. Среди новых индикаторов: оценка деятельности бизнес-уполномоченного, а также эффективности работы общественного совета, вовлеченность главы муниципального образования в решение вопросов улучшения среды для бизнеса, качество правовых актов по мерам поддержки инвесторов. Будут учитываться и такие факторы, как доступность объектов и земельных участков для бизнеса; сокращение сроков подключения к электросетям.

- Наша цель - не просто рейтинговать муниципалитеты, а объединить все уровни власти, находить лучшие практики по улучшению бизнес-климата по всему региону, и транслировать в другие районы, - отметил Игнат Петухов.

Кстати

Год назад в регионе было принята Дорожная карта по улучшению инвестклимата. За этот период удалось провести более 100 мероприятий для снижения административных барьеров и создания максимально комфортных условий для бизнеса. В результате до 70 дней сократился срок выдачи разрешений на строительство, а в перспективе эта процедура будет занимать не более 60 дней. Зарегистрировать юридическое лицо в Оренбуржье теперь можно за семь дней. В 2020-м предприятия области получили на льготных условиях в Гарантийном фонде региона 940 миллионов рублей.