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18.01.2021 10:20
Рубрика: Общество

В Татарстане записаться на вакцину от COVID-19 можно через Instagram

Текст: Олег Платонов (Казань)

В Татарстане с сегодняшнего дня началась массовая вакцинация от коронавируса. Любой желающий может получить прививку. Для этого необходимо записаться в поликлинике по месту жительства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Приморье стартовала массовая вакцинация от коронавируса

Вакцинация проходит на добровольной и бесплатной основе. При этом медики в районах Татарстана стараются охватить как можно больше граждан, упрощая способ подачи заявки.

К примеру, в Кукморском районе республики записаться на прививку можно через Instagram местной центральной районной больницы.

Достаточно в директе аккаунта оставить свои данные - фамилию, имя и отчество, год рождения и номер телефона. После этого сотрудники больницы обещают связаться с гражданином.

В министерстве здравоохранения РТ напоминают, что одна ампула вакцины "Спутник V" рассчитана на пятерых человек. При этом срок годности после ее вскрытия - два часа. Поэтому медики просят ответственно отнестись к процедуре вакцинации и приходить в поликлинику в четко обозначенное время.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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