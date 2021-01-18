В Татарстане записаться на вакцину от COVID-19 можно через Instagram

В Татарстане с сегодняшнего дня началась массовая вакцинация от коронавируса. Любой желающий может получить прививку. Для этого необходимо записаться в поликлинике по месту жительства.

Вакцинация проходит на добровольной и бесплатной основе. При этом медики в районах Татарстана стараются охватить как можно больше граждан, упрощая способ подачи заявки.

К примеру, в Кукморском районе республики записаться на прививку можно через Instagram местной центральной районной больницы.

Достаточно в директе аккаунта оставить свои данные - фамилию, имя и отчество, год рождения и номер телефона. После этого сотрудники больницы обещают связаться с гражданином.

В министерстве здравоохранения РТ напоминают, что одна ампула вакцины "Спутник V" рассчитана на пятерых человек. При этом срок годности после ее вскрытия - два часа. Поэтому медики просят ответственно отнестись к процедуре вакцинации и приходить в поликлинику в четко обозначенное время.