В Уфе загорелся фанерно-плитный комбинат

Утром 18 января пожар начался в ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, на место происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара. Задымление наблюдалось на втором этаже. Разведка показала, что горит готовая продукция комбината - листы ДВП на втором этаже на площади 100 квадратных метров.

Сообщается, что тушение производилось по повышенному рангу пожара №3, которое осложнялось большой пожарной нагрузкой. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 12 человек.

К тушению привлекли от МЧС России 68 человек и 20 единиц техники. Для локализации пожара понадобилось почти три часа.

Сейчас на месте пожара работает лаборатория от службы обеспечения мероприятий гражданской защиты РБ, которая занимается отбором проб атмосферного воздуха.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.