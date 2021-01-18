Сибирячку привлекли к уголовной ответственности за "волшебные бобы"

Жительница Новосибирска стала фигурантом уголовного дела за попытку приобрести крупную партию средств для похудения, в составе которых находится запрещенной сильнодействующее вещество. Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, женщина через интернет заказала более 200 пачек таблеток под марками "Билайт", "Куаймый" и "Циклональное похудение Волшебные бобы".

Общий вес посылки, доставленный заказчице из Казахстана, составил свыше четырех килограммов, она содержала около двух тысяч капсул, упаковки которых обещали эффективное снижение веса. На деле же "чудо-средства" содержали в себе примерно 600 граммов сибутрамина.

Это вещество в России признано сильнодействующим, его оборот ограничен. Сибутрамин вызывает привыкание, отрицательно влияет на работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, имеет многочисленные противопоказания и побочные эффекты.

Как считают правоохранители, 43-летняя сибирячка прекрасно знала о законодательных ограничениях, касающихся распространения средств с сибутрамином. Не случайно в качестве получателя она указала знакомую, а за самой посылкой отправила сожителя. Мужчину задержали в одном из почтовых отделений Советского района Новосибирска.

Препараты были изъяты из оборота. Таможенные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении сильнодействующих веществ через госграницу с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, со штрафом в размере до миллиона рублей.