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18.01.2021 14:08
Рубрика: Происшествия

В Красноярске впервые осудили предпринимателя за загрязнение воздуха

Текст: Надежда Столярчук

В Красноярском крае суд впервые признал виновным в загрязнении воздуха владельца предприятия, сообщили в ГУ МВД России по региону.

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Как рассказали в полиции, некоторое время назад сотрудникам следственно-оперативной группы по экологическим преступлениям поступила информация, что в окрестностях Красноярска наблюдается превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Стражи правопорядка вместе сотрудниками министерства экологии и рационального природопользования края провели рейд и нашли нарушителя. Им оказалось предприятие в Емельяновском районе, которое регулярно и в больших количествах делало выбросы в атмосферу.

- Произведенные специалистами лабораторией КГБУ "Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края" отборы проб атмосферного воздуха зафиксировали превышения практически в 20 раз максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (свинца - 18 раз, взвешенных веществ - 1,9 раза), - отметили в краевом МВД.

Во время суда владелец предприятия признал свою вину, ему назначили штраф в 25 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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