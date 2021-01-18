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18.01.2021 09:54
Рубрика: Власть

В Красноярском крае открыли новый корпус психоневрологического интерната

В деревне Гляден Шарыповского района Красноярского края торжественно открыли новый жилой корпус на 75 мест психоневрологического интерната.
Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края

Строительство велось в течение двух лет - с 2019 по 2020 год. На это было выделено более 156 млн рублей, из которых 146 млн - средства федерального бюджета.

- Забота о людях - не пустые слова. Государственная политика нашей страны ориентирована на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Еще два года назад на этом месте был пустырь. А сегодня - большое трехэтажное здание, в котором созданы все условия для комфортного проживания и качественной жизни людей, имеющих ограничения по здоровью. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Демография" и входящего в его состав регионального проекта "Старшее поколение, - подчеркнул заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Новый корпус полностью соответствует всем современным требованиям: уютные комнаты на 2-4 человека, гостиные, обеденные залы, административные помещения, охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Для будущих жителей также оборудованы зал для занятий лечебной физкультурой, тренажерный зал, помещения для развития творческих способностей и многое другое.

- По роду своей деятельности я часто бывал в организациях для пребывания людей с заболеваниями психоневрологического профиля. Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день это лучшее учреждение подобного типа не только в нашем крае, но и в стране. Здесь создано все, что нужно как для проживания, так и для реабилитации пациентов, - добавил Алексей Подкорытов.

Подарком на новоселье от губернатора Красноярского края стал компьютерный класс, оборудованный всем необходимым для освоения современных технологий.

Очень важно, что в здании создана доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения: широкие коридоры с поручнями для передвижения, просторные лифты, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения.

Ряд комнат оснащены многофункциональными кроватями, которые могут изменять положение тела лежащего на них человека и тем самым позволят избежать застоя в тканях и отеков. В этих кроватях также имеются специальные бортики, предупреждающие падение, и прикроватные столики для кормления людей, находящихся на постельном режиме.

Не осталась без внимания и территория вокруг здания. Для будущих проживающих уже построены большие беседки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, проложены беговые дорожки, отведены места под цветники.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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- Также здесь будет летний кинотеатр, появление которого стало возможным благодаря победе коллектива учреждения в конкурсе президентских грантов, - сообщила министр Ирина Пастухова.

Помимо этого, реализуя комплексный подход к вводу объекта в эксплуатацию, параллельно была построена и новая модульная автоматизированная котельная, которая позволит бесперебойно обеспечивать теплом столь важный социальный объект.

- В связи с увеличением количества проживающих также становится актуальным вопрос о строительстве новой столовой. Поэтому уже в текущем году также в рамках национального проекта "Демография" на территории учреждения начнется строительство столовой на 100 посадочных мест. На эти цели в бюджете на 2021 - 2022 годы уже заложены средства в размере 144,2 млн рублей, - добавила Ирина Пастухова.

Открытие нового корпуса позволилозначительно сократить имеющуюся в крае очередь в учреждения подобного типа, а также создать дополнительные рабочие места для жителей ближайших населенных пунктов

Справка

В Красноярском крае действуют 16 психоневрологических интернатов, в которых проживает более 4500 человек. В это число входит 3 детских интерната и 1 реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами.В настоящее время в Шарыповском психоневрологическом интернате проживает 280 человек, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.

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