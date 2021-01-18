Криминалисты и следователи СКР выехали на место схода лавины в Домбай

Эксперты-криминалисты и следователи выехали из Черкесска на горнолыжный курорт Домбай, где сошла снежная лавина. Количество потерпевших и причины схода лавины устанавливаются.

- В 13.40 поступило сообщение о том, что на горе Мусса-Ачитара сошла снежная лавина. Сотрудники СКР произведут осмотр места происшествия, после чего будет принято процессуальное решение, - рассказал "РГ" пресс-секретарь регионального управления СКР Роман Цыганков.

Напомним, что на трассе горнолыжного курорта с высоты 2 700 метров сошла снежная лавина. Под удар попали пункт проката горнолыжного снаряжения и кафе, в котором момент ЧП не было посетителей. По данным МЧС в момент схода лавины в зоне ЧС могли находиться от 4 до 12 человек.

На место происшествия выехал начальник управления МЧС России по КЧР Александр Голоколенко. На месте ЧП работает около 170 человек. Ранее сообщалось, что в регионе из-за сильного снегопада объявлено предупреждение о лавиноопасности.