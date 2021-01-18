МЧС показало первые кадры после схода лавины на Домбае

В Карачаево-Черкессии на месте схода лавины идут активные поиски возможных пострадавших.

"В настоящее время к работам на склоне привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будет привлечено 172 человека", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

К поискам людей, которые могли оказаться под лавиной, привлечены силы и средства Домбайского ПСП, кинологические расчеты, психологи МЧС России, к месту следует аэромобильная группировка Главного управления по КЧР.

На месте работает 20 единиц техники.