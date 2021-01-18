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18.01.2021 18:35
Рубрика: Происшествия

Поиски пострадавших от схода лавины на Домбае осложняет мокрый снег

Текст: Наталья Коротченко

Спасательная операция после обрушения 300-метровой лавины в поселке Домбай Карачаево-Черкесии продолжается, но работы осложняет непогода, сообщает региональное МЧС.

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Сейчас в районе поисков идет мокрый снег. Уже темнеет и спасателям организовали дополнительное освещение.

В поисках пострадавших задействованы 233 человека, привлечено 28 единиц техники.

Как писала "РГ", снежная лавина сегодня днем сошла на пункты проката горнолыжного снаряжения и кафе. Обнаружен один погибший, шесть человек спаслись. Под снегом могут находиться еще трое. По факту схода лавины следком по республике проводит проверку.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск

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