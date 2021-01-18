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18.01.2021 19:14
Рубрика: Происшествия

Район схода лавины на Домбае был закрыт для туристов

Текст: Наталья Коротченко

В месте схода снежной лавины в поселке Домбай Карачаево-Черкесии не должно было быть туристов, так как участок был закрыт из-за лавиноопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" Хизира Чочаева.

Фото: ТАСС
Поиски пострадавших от схода лавины на Домбае осложняет мокрый снег

Он сообщил, что причиной схода снега могло стать сейсмической воздействие от лавины, которую принудительно спустили на другом участке, по его словам, она никому не угрожала.

Кроме того, никто не предполагал, что в ущелье сойдет лавина длиной в 300 метров из соседнего участка, и что там могут быть люди.

В настоящее время поиски пострадавших продолжаются, ситуация осложняется непогодой. МЧС региона настоятельно рекомендует отдыхающим воздержаться от прогулок в горы.

Правоохранительные органы проверяют причины случившегося.

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