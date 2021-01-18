Район схода лавины на Домбае был закрыт для туристов

В месте схода снежной лавины в поселке Домбай Карачаево-Черкесии не должно было быть туристов, так как участок был закрыт из-за лавиноопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" Хизира Чочаева.

Он сообщил, что причиной схода снега могло стать сейсмической воздействие от лавины, которую принудительно спустили на другом участке, по его словам, она никому не угрожала.

Кроме того, никто не предполагал, что в ущелье сойдет лавина длиной в 300 метров из соседнего участка, и что там могут быть люди.

В настоящее время поиски пострадавших продолжаются, ситуация осложняется непогодой. МЧС региона настоятельно рекомендует отдыхающим воздержаться от прогулок в горы.

Правоохранительные органы проверяют причины случившегося.