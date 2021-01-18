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18.01.2021 07:00
Рубрика: Общество

Россияне рассказали, как оценивают свое здоровье

Текст: Елена Манукиян
Каждый третий житель страны оценивает свое здоровье как удовлетворительное. Об этом говорит исследование Росстата, проведенное на территории России с августа по сентябрь прошлого года, рассказали "Российской газете" в ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участники опроса оценили свое самочувствие по пятибалльной системе, где 1 - очень хорошее, 2 - хорошее, 3 - удовлетворительное, 4 - плохое, 5 - очень плохое. В результате почти половина россиян признались, что чувствуют себя хорошо. Самыми здоровыми и полными сил себя считают граждане в возрасте до 25 лет. Согласно полученным ответам, самочувствие начинает ухудшаться у жителей страны примерно к 45 годам. Причем, между сельскими и городскими жителями разницы почти нет.

Фото: GettyImages
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Чаще всего похвастаться своим здоровьем могут кавказские народы России. Во время проведения опроса свое самочувствие, как очень хорошее, чаще оценивали жители Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики. А вот хорошим его считают москвичи, жители Калмыкии, Сахалина, Томской области и Краснодарского края. Так отвечали большинство представителей этих регионов.

Респонденты, проживающие в Курской и Липецкой областях, чаще других говорили, что чувствуют себя плохо. Не довольны своим самочувствием и жители Хакасии, Алтайского и Ставропольского краев, Тюменской, Ростовской, Новгородской, Калининградской, Новосибирской, Орловской, Владимирской, Брянской и Тульской областей, республики Марий Эл.

А вот среди жителей Чукотского автономного округа почти нет тех, кто жалуется на здоровье, зато более 70% считают его хорошим, то есть оценивают на твердую четверку. Также считают и больше половины жителей Тывы, Камчатки, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Астраханской и Костромской областей, а также города Санкт-Петербурга.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минэкономразвития Росстат Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия СКФО Чеченская Республика СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария ЮФО Калмыкия ДФО Сахалинская область

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